Tyne-Lexy Clarson hat sich verletzt! Seitdem die Britin 2017 in der UK-Ausgabe von Love Island teilgenommen hat, ist einiges passiert in ihrem Leben. Sie hüpft seither nicht nur als It-Girl von rotem Teppich zu rotem Teppich, sie hat auch mächtig abgenommen. Während sie in der Show noch ein paar Wohlfühl-Kilos drauf hatte, hat sie bis heute einige Pfunde abgespeckt und kümmert sich seither intensiver um ihre Fitness und ihr Wohlergehen. Dabei ist ihr vor Kurzem ein scheinbar schmerzhaftes Malheur passiert!

Tyne-Lexy teilte ein Oben-ohne-Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie einen glühend roten Ausschlag auf dem Rücken hat. Was ungesund aussieht, ist allerdings gewollt. "Es tut so schön weh. Ohne Schmerz, kein Preis", schrieb sie dazu. Neben ihr liegt eine wärmende Massagematte, die die Rötung verursacht habe. Die Reality-Beauty fügte an: "Die roten Stellen sehen angsteinflößend aus, aber keine Sorge, sie sind nach ein paar Minuten weg. Die Röte ist eine normale Nebenwirkung nach der Massage."

Die anderen Features auf dem Foto kennen ihre Follower schon von den sonstigen Posts: In extrem sexy Posen werden alle Kurven der Blondine mit den stechend blauen Augen hervorgehoben. Auf dem aktuellen Schnappschuss zeigt Tyne-Lexy dank einer Hockposition und knappen Hotpants ganz nebenbei noch ihren knackig runden Po.

WENN Tyne-Lexy Clarson im Juli 2017

Anzeige

WENN Tyne-Lexy Clarson bei der "Creed 2"-Premiere in London

Anzeige

Instagram / tyne_lexy_clarson Tyne-Lexy Clarson, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de