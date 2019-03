Candice Swanepoel (30) weiß, wie Auszeit geht! Ob sie nun über die Laufstege der Welt stolzieren, die schönsten Kleider der Modebranche tragen oder sich im Urlaub von den vielen Terminen erholen – viele Fans beneiden das scheinbar extra-glamouröse Leben der Supermodels. Eine der erfolgreichsten unter ihnen ist Candice und die gönnte sich jetzt kurzerhand eine traumhafte Pause von ihrem anstrengenden Job: Der Victoria's Secret-Engel entspannt gerade in der Karibik.

Im mexikanischen Tulum lässt die 30-Jährige momentan den alltäglichen Trubel hinter sich. Paparazzi erwischten den Unterwäsche-Engel am Mittwoch beim Relaxen am Strand. Im freizügigen Zweiteiler ließ die schlanke Schönheit die Seele baumeln und zeigte ganz nebenbei noch ziemlich viel Po. Auch auf Instagram teilte die Blondine Eindrücke ihres Aufenthaltes in einem Wellness-Hotel. Von ihrem Kumpel, dem Fotografen Eduardo Bravin, lässt sie sich auf einigen Schnappschüssen ins kristallklare Wasser tragen oder posiert mit ihm in sommerlichen Batik-T-Shirts. So geht Urlaub!

Die Mama, die erst im Juni 2018 ihr zweites Kind zur Welt brachte, zeigt in den Beach-Looks auch, wie fit sie schon wieder ist. Von Kindern und Freund fehlt auf den Pics jedoch jede Spur. In ihrer Story teilte die Südafrikanerin jedoch ein Bild, auf dem kleine Kinderbeinchen zu erkennen sind. Die 30-Jährige ist seit 2005 mit dem brasilianischen Model Hermann Nicoli (36) zusammen, mit dem sie die gemeinsamen Söhne Anaca und Ariel hat.

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel und ihr Kumpel Eduardo Bravin im Mexiko-Urlaub, März 2019

Dia Dipasupil/Getty Images for Victoria's Secret Candice Swanepoel Victoria's Secret Fashion Show im November 2018

Getty Images Candice Swanepoel bei der amfAR-Gala, Februar 2019 in New York

