Katie Price (40) ist zurück! In den vergangenen Monaten hatte das Ex-Boxenluder vor allem wegen seiner Eskapaden für Aufsehen gesorgt. Mit den negativen Schlagzeilen soll jetzt aber offenbar Schluss sein: Die Reality-Show "My Crazy Life" der 40-Jährigen geht in die siebte Runde. Ein frisch veröffentlichter Trailer gewährte jetzt einen kleinen Einblick auf das, was die Zuschauer erwartet – und es wird schlüpfrig. Katies Lover Kris Boyson plant, ab jetzt nur noch halb nackt zu essen!

In dem rund 45-sekündigen Clip, den Mirror veröffentlichte, wird nicht nur Katies gescheiterte Ehe zur Kieran Hayler (32) und das übliche Chaos im Leben der Kultblondine zum Thema. In einer Szene ist ihr Boyfriend nur in einer engen Boxershorts, die nicht viel Raum für Fantasie lassen, in der Küche. Seine Erklärung: "Die Idee ist, du wirst nicht so viel essen, wenn du ohne Kleidung isst." In seinem weißen Höschen kochte Kris dann auch. Katies Reaktion: "Also, ich bin glücklich, dass die Kinder nicht dabei sind."

Erst vor wenigen Tagen hat Kris in einem Instagram-Live-Stream gemeckert, dass seine On-Off-Herzdame ein paar Kilos zu viel auf den Hüften habe. Katie habe gerade Chips geschlemmt, als er sagte: "Du solltest das nicht essen, du musst Gewicht verlieren."

