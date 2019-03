Sie stürzen sich langsam in die Vorbereitungen! Am 14. Februar hatte Orlando Bloom (42) seiner Liebsten das wohl schönste Valentinstagsgeschenk von allen gemacht: Während eines Helikopterflugs hielt der Schauspieler um die Hand von Katy Perry (34) an. Überglücklich teilte die Sängerin ihren Blumen-Klunker anschließend mit ihrer Community. Langsam wird es für die beiden nun auch ernst: Katy und Orlando beginnen mit den Planungen für ihr Jawort!

Wie eine Quelle im Interview mit People ausplauderte, sollen die beiden langsam ihre Fühler ausstrecken – denn ein Hochzeitsdatum gebe es bisher noch nicht. Da die beiden aber jeweils schon mal vor den Altar getreten sind, könnten sich jetzt schon die ersten Probleme auftun: "Ihre letzten Hochzeiten waren natürlich sehr unterschiedlich. Sie versuchen jetzt, einen Mittelweg zu finden. Orlando scheute sich immer vor etwas Auffälligem. Er will keine große Promi-Hochzeit." Allerdings hätten sowohl die Musikerin und auch der Hollywoodstar einen großen Freundeskreis, der ihnen sehr wichtig sei. Sie seien daher gerade dabei, die Details zu planen – und das nicht alleine: "Katy wird mit einem Planer zusammenarbeiten."

Im Ringtausch konnten sowohl Katy als auch Orlando schon Erfahrungen sammeln. Die "Dark Horse"-Interpretin schwor Russell Brand (43) 2010 die ewige Liebe – die Ehe zerbrach schon zwei Jahre später. Der Fluch der Karibik-Star sagte 2010 "Ja" zu Model Miranda Kerr (35). Drei Jahre später wurde bekannt, dass die Eltern eines Sohnes getrennte Wege gehen.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Splash News Katy Perry und Orlando Bloom in Rom

Action Press / NIVIERE/VILLARD/SIPA Orlando Bloom und Katy Perry in Monte Carlo

