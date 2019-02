Hat Orlando Bloom (42) diesen Verlobungsring etwa schon einmal einer anderen Frau an den Finger gesteckt? Am vergangenen Freitag wurden die Fans des Herr der Ringe-Stars mit einer süßen Nachricht überrascht: Der Schauspieler hat um die Hand seiner Freundin Katy Perry (34) angehalten – inklusive eines fetten Klunkers versteht sich. Genauen Beobachtern ist nun allerdings aufgefallen: Das Schmuckstück hat eine frappierende Ähnlichkeit zu Miranda Kerrs (35) Brilli, den sie im Jahr 2010 von Ex-Mann Orlando bekommen hat!

Nachdem Orlando seiner Katy das blumige Accessoire am Valentinstag überreicht hatte, dauerte es nicht lange, bis dem US-amerikanischen Online-Magazin E! News die Gemeinsamkeiten mit Mirandas Verlobungsklunker auffielen. Beide Juwelierwaren haben die Form einer achtblättrigen Blüte – mit einem größeren Edelstein in der Mitte. Während der Ring des Victoria's Secret-Models komplett aus weißen Diamanten bestand, wählte Orlando für Katy jedoch cremefarbene Edelsteine am Rand und ein rotes Juwel im Zentrum. Doch wer Böses denkt, könnte tatsächlich vermuten, dass der Fluch der Karibik-Star den Ring einfach nur recycelt hat!

Es könnte aber auch einfach sein, dass Orlando eine Vorliebe für die florale Aufmachung hat. Seine Fans im Netz amüsieren sich wegen der verblüffenden Ähnlichkeit jedenfalls prächtig. "Schon witzig zu sehen, dass Orlando Miranda das gleiche Blüten-Design in einer anderen Farbe gekauft hat", schrieb eine Userin auf Twitter. Was sagt ihr: Sehen sich die Ringe wirklich so ähnlich? Stimmt ab!

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Jerod Harris/Getty Images for Victoria's Secret Model Miranda Kerr in Los Angeles 2010

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

