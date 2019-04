Diese Geburt wird zu einem echten Staatsakt! Jeden Tag kann nun das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt erblicken. Doch als ob die Geburt an sich nicht schon anstrengend genug wäre, gibt es ein strenges royales Protokoll, das die jungen Eltern befolgen müssen. Denn zahlreiche Regeln legen ganz genau und unverrückbar fest, was in den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt von Baby Sussex passiert.

Wie Hello Magazine berichtet, wird die Queen (92) als erste Person nach der Entbindung über eine verschlüsselte Telefonleitung in Kenntnis gesetzt. Danach erst dürfen Meghan und Harry ihren Eltern und der restlichen Familie Bescheid geben. Sobald der Kensington Palast ein offizielles Statement an die Öffentlichkeit herausgibt, können auch Meghan und Harry ihren Freunden von ihrem Familienglück erzählen. Der Name ihres Kindes bleibt allerdings die ersten Tage noch geheim – drei Namen bekommt der royale Spross, die erst von der Queen abgesegnet werden müssen. Und während seine Cousins und Cousine den Titel Prinz und Prinzessin tragen, könnte Baby Sussex womöglich keinen Titel erhalten.

Auch bei der Taufe hat Meghan zumindest outfittechnisch keine Narrenfreiheit. Ihr Kind wird nämlich dasselbe tragen, was alle kleinen Royals bei ihrer Taufe anhaben: eine Replik des Originalkleids, welches 1841 für die Taufe von Queen Victorias ältester Tochter angefertigt worden war.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Andalusien, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de