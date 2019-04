Margot Robbie (28) schlüpft wieder in ihr Harley Quinn-Kostüm! 2016 sorgte der Action-Film Suicide Squad dafür, dass die Kinokassen ordentlich klingelten. Besonders eine Lady aus dem Schurken-Team wurde zum absoluten Liebling der Kinogänger: Margot als Harley Quinn. Jetzt gibt es die ersten Bilder des Spin-offs "Birds Of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)" – und die Oscar-Gewinnerin rockt darauf ein neues Harley-Outfit!

Der Streifen kommt erst im Februar 2020 in die Kinos. Fest steht aber schon, dass Harley ihrem wild-fröhlichen Look treu bleibt. Auf den Set-Fotos trägt die verrückte Beauty wieder kurze Shorts, aber anstelle ihres bekannten "Daddy’s Lil Monster"-Shirts präsentiert sie ihre Kurven dieses Mal in einem extrem knappen pinkfarbenen Neon-Croptop, das auch als Bikini-Oberteil durchgehen könnte. Außerdem hat die australische Schauspielerin eine transparente, goldfarbene Glitzerjacke an.

Harley soll sich in dem Blockbuster mit drei anderen Superheldinnen zusammentun, um ein kleines Mädchen vor einem Unterweltboss zu retten. Genauere Informationen sind im Moment noch nicht bekannt. Drehbuchautorin Christina Hodson verriet aber Ende Januar im Gespräch mit Variety, was es mit dem Filmtitel auf sich habe: “Emanzipation bedeutet für viele Menschen eine Menge unterschiedlicher Dinge, und wir werden das auf verschiedenste Weise erkunden."

Pikachu / MEGA Margot Robbie trinkt als Harley Quinn einen Cocktail

Getty Images Margot Robbie im Februar 2019 in London

Instagram / margotrobbie Margot Robbie verkleidet als Harley Quinn

