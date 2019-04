Dieser tragische Verlust hat die Rap-Welt hart getroffen. Am vergangenen Sonntag wurde Nipsey Hussle (✝33) am helllichten Tage und auf offener Straße angeschossen und erlag seinen Verletzungen kurz nach der Ankunft im Krankenhaus. Allem Anschein nach stand die Tat im Zusammenhang mit den rivalisierten Gangs in Los Angeles. Doch genau mit diesem Problem wollte sich der Künstler gerade befassen: Nipsey war seit Monaten in Gesprächen mit der örtlichen Polizei.

Tatsächlich hätte der "Victory Lap"-Interpret einen Tag nach seinem Tod ein Treffen mit der Polizei gehabt, um über Lösungen für ansteigende Gang-Konflikte zu sprechen. Die Planungen für diese Zusammenkunft sollen vor drei Monaten begonnen haben. "Ich bin sehr traurig. Ich wünschte, wir hätten das Treffen schon vergangenen Freitag gehabt. Ich denke, er hätte sich über die vielen Chancen gefreut und ich weiß, dass wir das taten", erklärte ein Polizeimitarbeiter gegenüber TMZ. Die Krisensitzung fand jedoch zum Andenken an den Verstorbenen trotzdem statt.

Nicht nur diverse amerikanische Stars kondolierten dem 33-Jährigen im Netz. Auch unzählige Fans versammelten sich am Tatort des Geschehens, um Nipsey zu gedenken. So legten sie Kerzen und Blumensträuße am Tatort ab und beteten gemeinsam für ihn.

Getty Images Nipsey Hussle im Juni 2018 in Los Angeles

Getty Images Nipsey Hussle in New York, 2018

Getty Images Gedenkstätte für Nipsey Hussle



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de