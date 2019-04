Ist sie nun schwanger oder nicht? Seit mehreren Wochen hält das Rätselraten um den vermeintlichen Babybauch von Heidi Klum (45) an. Immer wieder postet die Model-Mama auf ihren sozialen Netzwerken verdächtige Pics und heizt somit die Gerüchteküche ordentlich an. Auch bei den Promis scheint das Thema in aller Munde zu sein. Jetzt spricht Heidis langjähriger Freund und Weggefährte Thomas Rath (52) über die Schwangerschaftsgerüchte der 45-Jährigen!

Im Gespräch mit Bunte meint der Let's Dance-Kandidat: "Man vermutet es. Heidi versteckt es ja wahnsinnig. Dann hat sie zuletzt das gestreifte Kleid angehabt, da hat man wirklich eine kleine Kugel gesehen." Thomas könne es sich durchaus vorstellen, dass der ehemalige Victoria's Secret-Engel erneut in anderen Umständen sei. Wie er wisse, sei Heidi momentan extrem glücklich. "Das finde ich fantastisch. Ich wünsche ihr alles Glück der Welt", sagt der Designer.

Von Heidis Verlobtem Tom sei Thomas hellauf begeistert. "Er ist für sie wirklich eine Familie – diesen Familienzusammenhalt braucht Heidi", führt der 52-Jährige aus. Thomas hoffe, dass die Beziehung der beiden langfristig klappt.

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Getty Images Thomas Rath bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Heidi Klum im März 2019

