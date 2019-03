Ist Heidi Klum (45) nun schwanger, oder nicht? Das Rätselraten um den vermeintlichen Baby-Bauch der Modelmama scheint kein Ende zu nehmen – seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die 45-Jährige in Erwartung ihres fünften Kindes ist. Auf ihren sozialen Netzwerken postet Heidi immer wieder Fotos, auf denen scheinbar eine verdächtige Wölbung ihres Bauchs zu erkennen ist – auf anderen Bildern sieht die Körpermitte wieder flach aus. Mit einem neuen Pic heizt das ehemalige Victoria's Secret-Model die Gerüchteküche nun aber weiter an!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Heidi ein Foto mit ihrem Tom (29) auf dem roten Teppich der amfAR Gala in Hongkong. Die Beauty präsentiert sich in einem schwarzen, bodenlangen Versace-Kleid. Darauf ist eine deutliche Wölbung ihres Bauches zu erkennen. Das Schwangerschafts-Wirrwarr scheint hiermit perfekt. Einer ihrer zahlreichen Follower kommentierte ein Foto von der Veranstaltung mit "Team Babybauch", ein anderer könne es sich einfach nicht vorstellen, dass Heidi schwanger ist. "Wenn sie schwanger ist, heiße ich Alfred", witzelte ein weiterer User.

Das Thema Familienplanung schien eigentlich passé zu sein, als das Topmodel zuletzt einen Schnappschuss teilte, auf dem sie mit ihrem Liebsten in einem Café sitzt und zwei Bierflaschen auf dem Tisch stehen. Glaubt ihr, dass Heidi schwanger ist? Stimmt unten in der Umfrage ab.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2019

Getty Images Heidi Klum in Hongkong

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Hongkong 2019

