Ihre Ehe ist noch jung, dennoch stellen viele Fans infrage, ob Hailey Bieber (22) die richtige Frau für Justin (25) ist! Immer wieder kochen Gerüchte hoch, die beiden wären nicht glücklich miteinander. Angeblich würde der Sänger nach wie vor seine Ex Selena Gomez (26) lieben. Doch nicht alle sind dieser Meinung und wollen stattdessen wissen: Die Model-Beauty ist genau die richtige Frau für Justin!

Ein Insider erklärte People zufolge: "Justin ist total verrückt nach Hailey. Er findet, sie ist die beste Ehefrau. Einer der wichtigsten Gründe, warum sie wieder zusammengekommen sind, ist vor allem, weil Hailey eine sehr stabile Persönlichkeit ist, ohne komplizierte Probleme." Auch Justin selbst fand auf die Mutmaßungen eines Fans, der die Liebe zwischen Hailey und ihm im Netz anzweifelte, klare Worte: "Es stimmt, ich liebte und liebe Selena. Sie wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber ich bin Hals über Kopf in meine Frau verliebt und sie ist das absolut Beste, das mir je passiert ist. Ende", machte er seinen Standpunkt auf Instagram deutlich.

Der Informant möchte auch wissen, dass es Justin sehr viel bedeute, dass Hailey in dieser schwierigen Zeit für ihn da ist. Derzeit befindet sich der 25-Jährige wegen Depressionen in Therapie. "Hailey ist in einer Art und Weise fähig, Justin zu unterstützen, wie es bisher niemand konnte", erläutert die Quelle weiter.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2012

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber

