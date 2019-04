Bei Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31) stimmt offenbar die Chemie – auch wenn sich dies nicht unbedingt in den Bewertungen der Let's Dance-Jury widerspiegelt. In der ersten Show bekamen die Leichtathletin und der Profitänzer gerade einmal zehn Punkte für ihre Performance, in Sendung zwei am vergangenen Wochenende gab es lediglich ein Pünktchen mehr. Die Zuschauer jedoch wissen das harmonische Tanzpaar anscheinend zu schätzen und wählten die beiden stets in die nächste Runde. Jetzt sprechen Mocki und Erich im Promiflash-Interview über ihre besondere Beziehung zueinander!

Dass die zwei beim Training nicht nur hart arbeiten, sondern auch jede Menge Spaß haben, beweisen schon die entsprechenden Instagram-Schnappschüsse. Und Langstreckenläuferin Sabrina freut sich, dass ihre gemeinsame Reise in dem beliebten Tanzformat noch nicht zu Ende ist. "Wir haben uns auch gesagt, wenn wir rausfliegen, haben wir einen neuen Freund kennengelernt und sind echt glücklich und dankbar für die Zeit. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass wir noch eine weitere Woche zusammen haben", erzählt sie im Promiflash-Gespräch.

Auch Erich findet im Gespräch mit Promiflash nur lobende Worte für seinen Schützling. "Ich bin mega stolz auf sie, dass sie diese Woche so toll gemeistert hat, vor allem so konzentriert. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer anderen Person zu tanzen", sagt der 31-Jährige und gerät dabei richtig ins Schwärmen.

TV NOW / Gregorowius Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei "Let's Dance", Show zwei

Anzeige

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann im März 2019

Anzeige

Getty Images Sabrina Mockenhaupt in der zweiten "Let’s Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de