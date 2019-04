Familie Reimann hat wieder neuen Zuwachs bekommen! Janina (31) und ihr Ehemann Coleman sind kürzlich zum ersten mal Eltern geworden: Sohnemann Charles William ist jetzt auf der Welt und hält Mama und Papa mächtig auf Trab. Zur Geburt ihres neuen Enkels sind Konny (63) und Manuela Reimann (50) nun extra aus Hawaii angereist: So emotional war ihr erstes Aufeinandertreffen mit Baby Charles William!

"So ein kleines Baby ist halt was wirklich Niedliches, man will es nur noch im Arm halten, knuddeln und dran riechen. Man will es gar nicht mehr hergeben!", schwärmt die stolze Oma bei Die Reimanns - Ein aufregendes Leben, während sie den neuen Erdenbürger zum allerersten Mal hält. "Man hat natürlich in dem Moment kein Auge für etwas anderes. Man hat nur noch Augen für das Baby", betont sie weiter und vergießt dabei ein paar Freudentränen.

Opa Konny hingegen überspielt die Gefühle für seinen Nachkommen lieber mit Humor: "Naja, die Hände sind noch zu klein zum Akkuschrauber halten – der muss erst mal noch ein bisschen wachsen!", witzelt der 63-Jährige beim Blick auf den neuen Erdenbürger.

Die neue Folge "Die Reimanns" heute ab 20:15 Uhr bei RTL II. Noch mehr Infos zu den Reimanns auf rtl2.de.

RTL II Coleman Burnett und Janina Reimann mit ihrem Sohn Charles William

RTL II / Die Reimanns - Ein aufregendes Leben Familie Reimann, TV-Auswanderer

RTL II Janina Reimann und ihr Mann Coleman mit ihrem gemeinsamen Sohn Charles William

