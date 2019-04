Tom Holland (22) ist einer der Newcomer in Hollywood! Der 22-Jährige gilt in seiner Heimat England schon länger als vielversprechender Jungschauspieler. Doch spätestens, seit er im Marvel-Universem in der Neuverfilmung von Spiderman die Hauptrolle des Peter Parker ergatterte, ist er weltweit bekannt. Doch trotz seines Ruhmes ist der gebürtige Londoner ziemlich geerdet – und muss immer noch im Haushalt helfen.

"Meine Eltern und meine Brüder sind so unglaublich tolle Menschen und sie würden es gar nicht zulassen, dass sich mein Leben so sehr verändert", sagte Tom Daily Mail zufolge. Auch wenn er von einem langen, anstrengenden Drehtag nach Hause käme, würde seine Mutter ihn trotzdem dazu auffordern, den Abwasch zu machen. "Ihre Worte lauten dann immer: 'Du bist an der Reihe'", erklärte der Filmstar. Auf diese Weise gelingt es dem jungen Briten spielend leicht, auf dem Boden zu bleiben.

Doch auch wenn er zu Hause nur ein ganz normaler junger Mann ist, steht schon sein nächstes Projekt in den Startlöchern: Im Sommer wird Tom im "Spiderman"-Sequel "Far From Home" zu sehen sein. In dem Action-Spektakel unternehmen Peter Parker und seine Freunde eine Schulreise nach Europa, wo er für den Kampf gegen die Elementals rekrutiert wird.

ActionPress/Charbonneau/REX/Shutterstock Tom Holland bei der "Spiderman: Homecoming"-Premiere

Getty Images Tom Holland in Honolulu

Getty Images Tom Holland in Brasilien

