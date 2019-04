Sie eroberte Prinz Harrys (34) Herz buchstäblich im Sturm – jetzt muss sich der Royal von seiner glühendsten Verehrerin verabschieden! Nach einem ersten Treffen vor vier Jahren harrte Daphne Dunne 2017 stundenlang im Regen aus, um den Briten in Down Under zu begrüßen. Harry zeigte sich entzückt, traf sie 2018 erneut und gratulierte ihr vor wenigen Tagen sogar noch zum Geburtstag. Nun ist Daphne im stolzen Alter von 99 Jahren gestorben.

Wie das australische Portal 7News Sydney berichtet, schied die Seniorin am Sonntag aus dem Leben: Sie starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Erst am Freitag davor hatte Daphne im Krankenhaus noch ihren 99. Geburtstag gefeiert. Darüber hatte ein Freund den Kensington Palace im Vorfeld informiert – und tatsächlich erhielt der Royal-Fan an seinem Ehrentag einen lieben Brief von Harry und seiner Frau Meghan (37). "Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen und beeindruckenden Meilenstein, bevor im kommenden Jahr die Hundertjahrfeier ansteht", hatte das Paar unter anderem geschrieben.

Besonders traurig: Daphne hatte sich riesig auf die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes von Harry und Meghan gefreut, das in wenigen Wochen zur Welt kommen soll. Bei ihrem letzten Australien-Besuch im Oktober 2018 hatte die schwangere Herzogin noch zu Daphne gesagt, sie hoffe, ihr den Nachwuchs beim nächsten Treffen vorstellen zu können.

Getty Images / Chris Jackson Prinz Harry bei der Vorstellung der Invictus Games in Sydney

Getty Images / Chris Jackson Prinz Harry in Sydney

Getty Images Herzogin Meghan und Royal-Fan Daphne Dunne in Sydney



