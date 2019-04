Seine Bewunderer trauern um Nipsey Hussle (✝33). Der Rapper wurde am vergangenen Sonntag vor seinem Modegeschäft in Los Angeles auf offener Straße erschossen. Der tragische Vorfall soll seinen Ursprung in Bandenrivalitäten haben: Der "Victory Lap"-Interpret habe mit der örtlichen Polizei an Lösungen gearbeitet, um die gefährlichen Rivalitäten zwischen Gangs zu entspannen. Etliche Fans wollten dem Verstorbenen nun mit einer Mahnwache am Tatort gedenken – dort brach im Rahmen der friedlichen Demonstration jetzt eine Massenpanik aus!

Das berichtete das Onlinemagazin TMZ, dem Videoaufnahmen des Vorfalls vorliegen. Tausende Menschen seien am Montag zu der Veranstaltung vor Nipseys Laden The Marathon Clothing erschienen. Am Abend habe es dann ein lautes Geräusch gegeben, das sich nach einer abgefeuerten Waffe angehört hatte – woraufhin die Menschen panisch in alle Richtungen geflohen seien und sich dabei teilweise gegenseitig überrannt haben sollen. 19 Personen seien bei dem Vorfall schwer verletzt worden, sodass neben den anwesenden Polizisten auch Rettungssanitäter anrücken mussten.

Wenig später gab die Polizei von Los Angeles in einem Statement bekannt: "Unsere Männer und Frauen sind vor Ort und geben ihr Bestes, die Menschen bei der Mahnwache für Nipsey Hussle zu beschützen. Die Berichte über die angeblichen Schüsse bei der Veranstaltung haben sich als falsch herausgestellt", erklärten die Verantwortlichen via Twitter. Sie seien nun darum bemüht, sich um die Verletzten zu kümmern und das Chaos zu beruhigen.

ZUMAPRESS.com / MEGA Mahnwache für den verstorbenen Rapper Nipsey Hussle, April 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA Mahnwache für den verstorbenen Rapper Nipsey Hussle, April 2019

ZUMAPRESS.com / MEGA Mahnwache für den verstorbenen Rapper Nipsey Hussle, April 2019

