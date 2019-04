Bekommt Michelle Hunziker (42) wirklich noch ein Kind? Die TV-Beauty hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein weiteres Geschwisterchen für ihre drei Töchter Aurora (22), Sole (5) und Celeste (4) wünscht. Auch einige Paparazzi-Fotos, auf denen die Moderatorin ähnlich wie auch die schwangere Herzogin Meghan (37) ihren Bauch hält, sorgten für einige Baby-Gerüchte um die Dreifachmama und ihren Ehemann Tomaso Trussardi. Jetzt geben aktuelle Bikini-Pics von Michelle endlich Aufschluss!

Fotografen lichteten die hübsche Blondine am vergangenen Sonntag beim Familienurlaub im italienischen Gargnano ab. Sie bekamen eine ziemlich heiße Show geboten, als die 42-Jährige aus dem Pool stieg: Michelle präsentierte ihren durchtrainierten Body in einem roten Bikini – und machte damit auch die Fan-Hoffnungen zunichte, sie könnte in freudiger Erwartung sein: An ihrem superflachen Bauch sind nämlich definitiv keine Schwanger-Rundungen zu erkennen!

Doch wie sieht es bei ihrer Tochter Aurora aus? Auch bei der 22-Jährigen gab es in den vergangenen Wochen Baby-Gemunkel, da sie sich momentan scheinbar nur noch in weiter Kleidung in die Öffentlichkeit wagt – bisher hat der Promi-Spross sich aber noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Splash News Michelle Hunziker in Belluno

Anzeige

Daniele Venturelli/Getty Images Moderatorin Michelle Hunziker beim 68. Sanremo Music Festival

Anzeige

Getty Images Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Februar 2015 in Mailand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de