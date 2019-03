Doppelter Baby-Alarm im Hause Hunziker? Seit Kurzem wird in der italienischen Presse wild spekuliert, dass Michelle Hunziker (42) zum vierten Mal schwanger sei. Nun brodelt die Gerüchteküche aber nicht mehr einfach nur – sie droht, überzuschwappen! Italienische Journalisten behaupten nämlich, dass derzeit nicht nur die Moderatorin ein Kind erwarte – auch ihre Tochter Aurora Ramazotti (22) soll guter Hoffnung sein!

Verbreitet wurden die Gerüchte über eine gemeinsame Schwangerschaft des Mutter-Tochter-Gespanns von der Zeitschrift Di Tutto. Wie das Blatt schreibt, hätten sich sowohl Michelle als auch Aurora in jüngster Vergangenheit ausschließlich in weiter Kleidung gezeigt, um die "verdächtigen Bäuchlein" zu kaschieren.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist? Weder Michelle noch Aurora haben sich bis jetzt öffentlich dazu geäußert. Allerdings hatte die Blondine bereits im Jahre 2016 in einem Interview mit dem People-Magazin verraten, dass sie sich durchaus vorstellen könne, "in zwei bis drei Jahren zusammen schwanger zu sein." Ob das wohl eine Prophezeiung war? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Michelle Hunziker im Februar 2018 in Sanremo

Getty Images Aurora Ramazzotti im September 2012 in Mailand

Getty Images Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Februar 2015 in Mailand

