Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Jennifer Lopez (49) einen durchtrainierten Körper hat. Bekanntlich sportelt die Sängerin auch gerne mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (43), der als ehemaliger Baseball-Star garantiert den einen oder anderen Workout-Tipp für sie hat. Mit ihrem aktuellen Bikini-Post vom Set ihres neuen Films "Hustlers" raubt die Latina ihren Followern regelrecht den Atem! Wird J.Lo also in dem Blockbuster ihren entblößten Sixpack zeigen?

Die Frage, ob in "Hustlers" auch nackte Haut zu sehen sein wird, hat die 49-Jährige auf Instagram selbst beantwortet. Dort teilte die fitte Mom ein Bild von sich im pinkfarbenen Triangel-Bikini, den ihre Rolle Ramona in dem Streifen trägt. Innerhalb weniger Stunden ergatterte der Beitrag über 2,5 Millionen Likes. In "Hustlers" verkörpert Jennifer eine ehemalige Stripperin, die sich mit Kolleginnen an ihren einstigen Wall-Street-Klienten rächt.

Auch zahlreiche Promis wie Supermodel Naomi Campbell (48) und Schauspielerin Vanessa Hudgens (30) kommentierten den Schnappschuss. Sänger Lenny Kravitz (54) schrieb: "Boom. Da ist es!" Neben Jennifer werden in dem Film, der 2020 in die Kinos kommen soll, auch Cardi B (26), Constance Wu, Julia Stiles (38) und Lili Reinhart (22) mitspielen.

MEGA381472_001 Jennifer Lopez und Alex Rodriguez kommen aus einem Fitnessstudio in Miami

Anzeige

LRNYC / MEGA Jennifer Lopez beim Dreh zu "Hustlers" in New York

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez als Ramona im Film "Hustlers"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de