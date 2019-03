Sie ist noch immer "Jenny From The Block"! Jennifer Lopez (49) hat eine neue Rolle ergattert, in der man sie so noch nie gesehen hat – oder etwa doch? Der Megastar wird in "Hustlers" eine Ex-Stripperin spielen, die den Wall-Street-Kunden das Geld aus den Taschen zieht. Ihren Körper hat sie vorher aufwendig für die Dreharbeiten, die gerade in New York laufen, gestählt. Für ihre Rolle wird auch optisch aus Jennifer wieder J.Lo: Der Film-Kostüm der Popdiva erinnert stark an frühere Zeiten ihrer Karriere.

Paparazzi erwischten La Lopez am Mittwoch beim Drehen einer Szene in den Straßen von Queens – und bei ihrem Outfit kamen Erinnerungen hoch: Jen trug mit Nieten besetzte Ankle-Heels und eine dunkelblaue Stretch-Jeans mit Ziernaht entlang des Beins. Die Hose wurde mit einem schwarzen Tanktop mit silbernem "Juicy"-Schriftzug kombiniert. Das Highlight: die fliederfarbene Jacke aus Fake-Fur. Der astreine 2000er-Look passt nicht nur perfekt zur Rolle, sondern beamt einen zurück in die glorreiche "Jenny From The Block"-Zeit von J.Lo.

Neben Jennifer spielt auch Julia Stiles (38) mit, die mit "Save The Last Dance" oder "Den einen oder keinen" in den 2000ern Teenie-Movie-Hits landete, sowie Rapperin Cardi B (26) und Trace Lysette, die im wirklichen Leben früher gestrippt haben. Die Story um die trickreichen Stripperinnen, die ihre reichen Ex-Kunden abziehen, beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Filmstart ist für 2020 geplant.

MEGA Jennifer Lopez am Set von "Hustlers"

MEGA Jennifer Lopez am Set von "Hustlers"

Getty Images Julia Stiles, US-Schauspielerin

