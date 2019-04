Marco Reus (29) gibt als Neu-Papa alles auf dem Platz! Der Fußballer und die Influencerin Scarlett Gartmann (25) wurden am vergangenen Samstag zum ersten Mal Eltern. Seitdem ist das Traumpaar rund um die Uhr mit seinem Töchterchen beschäftigt, das sie der Öffentlichkeit auch bereits in einem süßen Posting zeigten. Doch für den Kicker ist nach der Geburt vor dem nächsten Spieltag: Marco ist schon wieder fleißig am Trainieren!

Laut Bild wurde der 29-Jährige bereits am Dienstagmorgen auf dem Vereinsgelände von Borussia Dortmund gesichtet. Dabei hätte der Blondschopf scheinbar einen leicht erschöpften Eindruck gemacht. Ob das neue Familienmitglied wohl für zu kurze Nächte sorgt? Nichtsdestotrotz startet der Flügelspieler mit dem BVB in die neue Trainingswoche und bereitet sich auf das Spitzenspiel am kommenden Samstag beim FC Bayern München vor.

Vergangene Woche hatte Marco den Fußball aber vernachlässigt und sich von seinem Klub freistellen lassen, damit er seiner Scarlett bei der Entbindung beistehen konnte. Seine Mannschaft gewann die Partie gegen den VfL Wolfsburg auch ohne seinen Kapitän und sicherte sich so die Tabellenführung.

Schüler, Jörg Scarlett Gartmann und Marco Reus 2017 in Berlin

Anzeige

Dean Mouhtaropoulos /Getty Images Marco Reus während des WM-Spiels zwischen Deutschland und Schweden

Anzeige

ActionPress/imagebroker.com Fußballer Marco Reus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de