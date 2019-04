Bye-bye, Luxusleben! Im Februar hatte Jordyn Woods (21) für einen Skandal gesorgt. Die einstige BFF von Kylie Jenner (21) soll mit Tristan Thompson (28), dem jetzigen Ex-Freund von Khloe Kardashian (34), geknutscht haben. Die Folge: Der Kardashian-Jenner-Clan hat ihre langjährige Vertraute verstoßen. Die Influencerin hat damit nicht nur ihre zweite Familie verloren, sie muss auch auf einige Dinge in ihrem Alltag verzichten. Statt mit dem Privatjet der TV-Familie musste Jordyn jetzt mit dem Zug zu einem Termin fahren.

Während die 21-Jährige zu Kardashian-Jenner-Zeiten noch den Luxus der Familie genießen konnte, muss sie jetzt etwas zurückstecken. Mit ihrer Mutter ist Jordyn gerade in England unterwegs. Von London ging es für die beiden Frauen am Samstag nach Manchester – und das mit dem Zug, wie ein Clip in ihrer Instagram-Story zeigt: "Auf dem Weg nach Manchester, um einen Milchshake zu kreieren." Wie Daily Mail berichtet, soll das Model aber immerhin in der ersten Klasse gesessen haben. Beim Probieren des Shakes, auf dem auch ihr Gesicht zu sehen war, sollen laut der britischen Zeitung einige Kameras dabei gewesen sein.

Für Jordyn scheint es trotz allem in beruflicher Hinsicht gut zu laufen. Bereits vor einigen Wochen hatte ein The Sun-Insider ausgeplaudert, dass sich die Beauty kaum noch vor Jobangeboten retten könne: "Jordyn wurde von einer Vielzahl an Unternehmen angesprochen, die ihre Bekanntheit nutzen wollen", verriet die Quelle. Neben einer eigenen Beautylinie seien auch TV-Shows und Modelaufträge im Gespräch.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballspieler

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner im Juni 2018

Getty Images Jordyn Woods im Februar 2019

