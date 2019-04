Justin Bieber (25) hat mit seinem Baby-Aprilscherz mächtig Wellen geschlagen! Am vergangenen Montag sorgte der Erfolgsmusiker mit einem Ultraschallfoto sowie Bildern seiner scheinbar schwangeren Frau Hailey (22) für ordentlich Aufsehen im Netz. Wenig später klärte er jedoch auf, dass es sich dabei nur um einen Scherz anlässlich des 1. Aprils gehandelt hat – aber nicht jeder fand die Aktion lustig und einige User warfen dem Kanadier Geschmacklosigkeit vor. Jetzt entschuldigte der Biebs sich offiziell für seinen Schwanger-Prank!

Via Instagram veröffentlichte er nun ein langes Statement. "Es wird immer Leute geben, die sich angegriffen fühlen und Witze nicht so gut verkraften, ich bin eben ein Scherzkeks und es war nur ein Aprilscherz", rechtfertigte sich der 25-Jährige – er habe seinen Fehler jedoch eingesehen: "Trotzdem will ich Verantwortung übernehmen und mich bei denjenigen entschuldigen, die ich damit verletzt habe", erklärte Justin und betonte dann: "Ich wollte auf gar keinen Fall unsensibel gegenüber den Menschen sein, die keine Kinder bekommen können."

"Manchmal weißt du einfach nicht, was die Gefühle eines Menschen verletzen wird", führte Justin weiter aus und brachte ein ulkiges Beispiel an: "Als ich meiner kleinen Schwester zum Geburtstag eine Torte ins Gesicht geklatscht habe, hatte ich mit einem Lacher gerechnet, aber sie ist in Tränen ausgebrochen", erzählte der "Purpose"-Interpret.

Instagram / justinbieber Justin Biebers Ultraschallpost

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im Krankenhaus

SplashNews.com Justin Bieber und seine Frau Hailey Baldwin, März 2019

