Eine Überraschung bei Temptation Island! Die Verführerinnen Tabea Thomas und Vasfije Muharem ließen kürzlich eine Bombe platzen: Sie haben sich während der Dreharbeiten verliebt und sind jetzt offiziell ein Paar. Bereits am Flughafen bei ihrem Start ins Fremdgeh-Abenteuer spürten sie die Anziehung. Auch zu ersten Küssen sei es schon am Set gekommen. Aber wie reagierten eigentlich ihre Familien und Freunde auf die Neuigkeiten?

Beide Frauen haben bisher nur positive Rückmeldungen von ihren Liebsten bekommen: "Meine Mutter und mein Umfeld sind sehr tolerant. Alle haben sich gefreut für mich", erzählt Tabea im Gespräch mit Promiflash. Und auch die Menschen, die Vasi am nächsten stehen, seien happy über ihr neues Glück. Aber was sagen wohl die Kollegen von "Temptation Island"? "Wir haben es bislang niemandem von ihnen auf die Nase gebunden, weil wir die Zeit lieber füreinander haben wollten", schildern die Turteltauben.

Eine erste Reaktion von Kollegen gab es gegenüber Promiflash trotzdem schon: Giulie Santana und Janina Gander waren sehr überrascht – aber auch etwas verwirrt: "Eigentlich war zwischen Antony und Tabea was und – das war so ein Vierer-Gespann – zwischen Vasi und Benjamin lief eigentlich auch noch was", offenbarten die beiden. Nichtsdestotrotz würden sich Giulie und Janina natürlich für das Pärchen freuen.

Instagram / tabea.thomas "Temptation Island"-Tabea Thomas

Anzeige

Instagram / vasfije_mm "Temptation Island"-Vasfije Muharem

Anzeige

Instagram / janina.gander Giulie Santana und Janina Gander von "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de