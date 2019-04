Sie suchten sich nicht und fanden sich trotzdem. Tabea Thomas und Vasfije Muharem hatten in der Fremdgeh-Show Temptation Island eigentlich Jagd auf vergebene Männer machen sollen, doch stattdessen verliebten sie sich Knall auf Fall während der Dreharbeiten ineinander und outeten sich jetzt als Paar. Was am Set schon alles zwischen ihnen passierte, verrieten sie jetzt exklusiv im Interview mit Promiflash.

Wann bemerkten die Frauen zum ersten Mal, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen? "Schon beim Start am Flughafen", sind sie sich einig und: "Seitdem wurde jedes Treffen, jede Unterhaltung, jeder (Augen)-Blick intensiver." Schon während der Aufzeichnungen für das TV-Format knutschten die beiden miteinander. War ihnen da schon bewusst, in welche Richtung sich das zwischen ihnen entwickeln würde? "Klar war uns das da noch nicht. Es war einfach zu überwältigend, plötzlich so starke Gefühle zu empfinden, dass man sich über sowas hätte Gedanken machen können", schildern die zwei. Allerdings hätten sie sich nur geküsst – mehr sei zwischen ihnen während der Dreharbeiten nicht gelaufen.

Wie tief ihre Liebe mittlerweile ist, gaben Tabea und Vasi Promiflash ebenfalls preis: Ein Leben ohneeinander könnten sie sich nicht mehr vorstellen. "Gerade weil wir nach einigen gemeinsamen Reisen gemerkt haben, dass wir am liebsten nur zusammen Zeit verbringen, haben wir sehr viele Pläne", so das Paar.

Instagram / tabea.thomas "Temptation Island"-Tabea Thomas

MB/Vasea Vasfije Muharem und Tabea Thomas

Instagram / vasfije_mm "Temptation Island"-Vasfije Muharem

