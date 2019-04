Selma Blair (46) hat ihr Lachen nicht verloren! Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihre Schockdiagnose mit der Öffentlichkeit geteilt: Sie leidet an Multipler Sklerose. Die chronisch-entzündliche Krankheit macht sich meist in Schüben bemerkbar, Bewegungs- und Sehstörungen können das Leben des "Eiskalte Engel"-Stars erschweren. Doch trotz allem zeigt sich Selma von ihrer kämpferischen Seite und beweist: Sie nimmt ihre Erkrankung mit Humor!

In einer Instagram-Story erklärte die 46-Jährige jetzt scherzhaft: "Meine Feinmotorik ist im Moment nicht so gut, also möchte ich nur mal sagen, dass ich wahrscheinlich niemals ein Make-up-Tutorial machen werde", witzelte sie im Netz. Wenn sie es allerdings doch machen würde, dann würde sie versuchen, Spaß zu haben. Da die Filmdarstellerin die Produkte aktuell viel zu ungleichmäßig verteilt, reiben ihr ihre Freunde ständig übers Gesicht. "Mein Manager sagt daher, dass ich das mit dem Schminken einfach besser lassen soll”, berichtete Selma.

Die US-Amerikanerin sieht aber gar nicht ein, auf diesen Rat zu hören – und teilte kurzerhand einen Make-up-Clip auf ihrem Social-Media-Profil. In dem schnappt sie sich einen riesigen Pinsel und wischt damit übers ganze Gesicht: "Also, MS-Leute. Großer Pinsel. Bronzer, fertig", ging sie motiviert an die Sache. Der kurze Clip begeisterte nicht nur ihre Fans, auch viele Promis hinterließen liebe Worte. "Was bist du für ein Rockstar. Ich verehre dich. Ich sende dir heute Tonnen von Liebe, mein Mädchen", schrieb beispielsweise Kris Jenner (63). Und auch darauf hatte Selma eine witzige Antwort parat: "Schick lieber Bronzing-Puder."

Getty Images Selma Blair in Los Angeles

Getty Images Selma Blair bei einer Party in Los Angeles

Getty Images Selma Blair im November 2017

