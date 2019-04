R. Kelly (52) will trotz seiner Anklage die USA verlassen! Der Sänger wurde im Februar 2019 in zehn Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Er soll sich demnach unter anderem an drei minderjährigen Opfern vergangen haben. Der Musiker kam aber gegen eine Kaution auf freien Fuß – sein Reisepass wurde jedoch eingezogen. Nun aber sollte ein Gericht entscheiden, ob R. Kelly nicht doch ausreisen darf.

Offenbar hatte es der 52-Jährige eilig. Der Gerichtstermin sei eigentlich für Mai angesetzt gewesen, wurde aber auf Montag vorgezogen, wie TMZ berichtet. Demnach schmiede der "I Believe I Can Fly"-Interpret bereits konkrete Reisepläne: Er wolle im April für mehrere Konzerte nach Dubai fliegen. Daraus wird nun vermutlich nichts. R. Kellys Anwalt Steven Greenberg zog laut des Online-Portals den Antrag wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurück.

Zuvor hatten sich bereits Regierungsstellen in Dubai zu einem öffentlichen Dementi genötigt gesehen. In einer Pressemitteilung hieß es, es seien keine geplanten Auftritte von R. Kelly in dem Emirat bekannt, er habe deshalb keinen Grund für einen Trip nach Dubai. Im Februar waren auch Gigs des Sängers in Deutschland kurzfristig abgesagt worden.

