Sarah Lombardi (26) bekommt im Moment zahlreiche Komplimente für ihren durchtrainierten Körper. Und genau das wollen mehrere Abnehmpillen-Hersteller sich jetzt auf den gängigen Social-Media-Plattformen scheinbar zu eigen machen: Sie verwenden die Sängerin einfach als Werbegesicht! Dabei ist der heiße Körper der Beauty nicht das Ergebnis von ein paar Tabletten – vielmehr formt die Ex von Pietro Lombardi (26) ihren Body mit harten Work-outs. In einem Interview regt sich die Influencerin jetzt über diese Firmen auf!

Im Gespräch mit Bild platzte Sarah nun der Kragen. Sie stellte klar: „Diese Firmen, die mit meinem Namen für solche Abnehmpillen werben und behaupten, ich hätte mit deren Hilfe mehrere Kilos abgenommen, sind Fake. Mein Name wird also für Produkte genutzt, die ich nie genommen habe.“ Auch bei Facebook appelliert die Beauty an ihre Fans, den Werbekampagnen keinen Glauben zu schenken. „Es gibt keine Pillen, mit denen man von heute auf morgen abnehmen kann und eine wunderschöne Haut bekommt", fasst die fitte Mom zusammen.

In ihrer Instagram-Story stellt die Beauty gleichzeitig jedoch ein paar Produkte vor, die sie regelmäßig als Ergänzung einnehmen würde. Darüber hinaus verrät die einstige DSDS-Zweitplatzierte ihren Followern, worauf es aber wirklich ankäme: "Das ganze Drumherum spielt eine große Rolle – Ernährung, Sport und viel Wasser trinken."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi auf Mauritius im März 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi auf Mauritius

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Urlaub auf Mauritius

