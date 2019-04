Na, da sind sie ja – die ersten Pärchenfotos von Emma Roberts (28) und ihrem neuen Freund Garrett Hedlund (34). Erst kürzlich soll sich die Schauspielerin nach einer jahrelangen On-Off-Beziehung von ihrem Verlobten Evan Peters (32) getrennt haben – und zwar im Guten. Schon damals kursierten erste Gerüchte, dass die "Nerv"-Darstellerin bereits wieder vergeben sei. Und tatsächlich: Nun wurde Emma Händchen haltend mit Hollywood-Hottie Garrett gesichtet.

Bereits vor wenigen Wochen hatten Augenzeugen behauptet, das vermeintliche Paar gemeinsam in New York gesehen zu haben. Beweis-Fotos gab es dafür allerdings nicht – bis jetzt: Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden nun Hand in Hand im Big Apple. Mit einem breiten Lächeln schlendern die zwei durch die Straßen. Damit ist wohl klar: Emma und Garrett sind zusammen und wollen das nicht länger verstecken. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung allerdings noch immer nicht.

Die 28-Jährige soll Garrett schon länger kennen, doch gefunkt hat es wohl erst kürzlich. "Es ist noch ganz frisch. Das läuft erst seit ein paar Wochen", erklärte ein Insider gegenüber E! News. Ob Emmas neuer Lover einer der Gründe für ihre gelöste Verlobung mit ihrem Ex Evan war, ist nicht bekannt.

Frazer Harrison / Getty Images Emma Roberts und Evan Peters in San Diego

Jackson Lee / SplashNews.com Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Garrett Hedlund bei einem Fan-Event von "Triple Frontier" in Singapur

