Sie ist von Anfang an dabei: Seit Serienstart ist Sophie Turner (23) in Game of Thrones als rothaarige Sansa Stark zu sehen. Mittlerweile ist die 23-Jährige zu einer seriösen Schauspielerin herangewachsen, die sich auch abseits der Kamera engagiert und als Unterstützerin der #MeToo-Bewegung auftritt. Trotzdem offenbart sie: Co-Star Kit Harington (32) bekam viel mehr Geld als sie – aber das stört sie nicht!

Im Interview mit der britischen Ausgabe von Harper's Bazaar erläutert Sophie ihr Engagement für Gleichberechtigung in Hollywood. So besteht sie auf eine Klausel in ihren Verträgen, die sicherstellt, dass die Arbeitskräfte am Set zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehen. Das habe geholfen, doch beim Thema Gehalt sei es schwieriger, so auch bei "Game of Thrones". "Kit bekam mehr Geld als ich, aber er hatte die größere Storyline. Und in der letzten Staffel hatte er so was Verrücktes wie 70 Nachtdrehs und ich hatte nicht so viele. Ich dachte mir: 'Weißt du was... behalt das Geld'", sagte die Britin. Laut Daily Mail habe Kit Harington, der in dem Serien-Epos Jon Snow spielt und im echten Leben mit ihr befreundet ist, für die achte Staffel das Dreifache ihres eigenen Gehalts abgeräumt. Pro Episode soll er 500.000 US-Dollar kassiert haben, Sophie dagegen nur 175.000 US-Dollar.

Auch wenn Gehaltsverhandlungen noch immer kompliziert seien, werde mittlerweile mehr über gleiche Bezahlung gesprochen. Die Verantwortlichen wären eher bereit, Leuten zuzuhören, die auf dasselbe Gehalt bestehen. "Es geht voran, aber ich denke, es wird noch eine Weile brauchen", so Sophie.

