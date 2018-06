Es war eine fabelhafte Game of Thrones-Hochzeit! Gestern besiegelten Kit Harington (31) und Rose Leslie (31) in der Rayne Church im schottischen Aberdeenshire ihre Liebe mit dem Jawort. Während der Dreharbeiten zu der HBO-Mysteryserie hatten die beiden sich kennen- und liebengelernt. Und wenn John Snow und Ygritte schon im echten Leben vor den Altar treten, dann ist es völlig klar, dass sich auch ihre Kollegen an der romantischen Sause beteiligen dürfen. Am großen Freudentag des Traumpaares herrschte ein enormer GoT-Starauflauf.

Die Gästeliste war hochkarätig. Mit ihrem zartrosa Kleid mit Blätterprint, dem farblich passenden Mantel und dem Khaleesi-blonden Longbob legte Emilia Clarke (31) alias Daenerys Targaryen einen absoluten Wow-Auftritt hin. Auch Peter Dinklage (49), der den Tyrion Lannister mimt, war mit von der Partie. Er erschien im schicken schwarzen Anzug mit blauem Hemd und Krawatte. John Snows Best Buddy Samwell Tarly durfte natürlich auch nicht fehlen: John Bradley-West (29) erschien an der Seite des Gendry-Darstellers Joe Dempsie und Conleth Hill (53), der den scharfsinnigen Berater Varys verkörpert.

Und was wäre die Hochzeit ohne die eigene Blutsverwandtschaft? John Snows Halbschwestern Sansa und Arya Stark, die von Sophie Turner (22) und Maisie Williams (21) gespielt werden, erschienen sogar im Partnerlook. Mit seinem Outfit überzeugen konnte auch Frauenschwarm Richard Madden (32), der der eingefleischten "Game of Thrones"-Fangemeinde als Robb Stark, Johns Halbbruder, bekannt sein dürfte. Er schmiss sich in einen traditionellen schottischen Kilt.

Splash News Emilia Clarke auf Kit Haringtons Hochzeit

Splash News Peter Dinklage auf Kit Haringtons Hochzeit

Splash News John Bradley-West, Joe Dempsie und Conleth Hill auf Kit Haringtons Hochzeit

SplashNews.com Sophie Turner und Maisie Williams auf Kit Haringtons Hochzeit

SplashNews.com Richard Madden auf Kit Haringtons Hochzeit



