Oana Nechiti (31) und Erich Klann (31) sind unzertrennlich! Seit knapp zehn Jahren sind die beiden Profitänzer ein Paar, 2012 bekamen sie den gemeinsamen Sohn Niki. Trotz ihrer langen Beziehung glüht zwischen den Sportlern noch immer die Leidenschaft und so machte Erich erst zuletzt ganz deutlich, was er davon hält, wenn verknallte Fans seine Partnerin öffentlich anflirten – nämlich gar nichts! Nach dieser besitzergreifenden Ansage des 31-Jährigen meldete sich nun auch Oana zu Wort und schwärmte von ihrem Freund in den höchsten Tönen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die DSDS-Jurorin nun ein Foto, das sie in inniger Pose mit ihrem Liebsten zeigt. Dazu schrieb Oana gefühlvoll über ihren Erich: "Er fehlt mir so sehr... Aber in der nächsten Sekunde hatte ich einen anderen Gedanken. Unsere ewige Heimat ist weniger ein Ort, mehr eine Beziehung, das Herz, wo wir unsere Liebe tragen!", erklärte die 31-Jährige. Ihre Gefühle seien der Motor, der sie antreibe. "Ich trage dich im Herzen und sende dir meine ganze Liebe", beendete Oana ihren Post.

Die Turteltauben müssen derzeit mehr Zeit als gewohnt ohne einander verbringen – schließlich trainiert Erich für Let's Dance mit Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (38), während Oana zu Hause in Paderborn auf ihren Sohnemann aufpasst. Vielleicht kommen also bald noch mehr solcher Liebesbotschaften...

Lukas Schulze / Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2017

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann

