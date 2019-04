Erich Klann (31) markiert ganz klar sein Revier! Seit 2009 sind der Profitänzer und seine Tanzpartnerin Oana Nechiti (31) ein Paar. Während er derzeit bei Let's Dance über das Parkett fegt, beweist sich seine Freundin als Jurorin bei DSDS. In heißen Outfits glänzt sie dabei als einzige Frau an der Seite von Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47). Kein Wunder also, dass sich unter ihren Bildern im Netz Kommentare des einen oder anderen verknallten Zuschauers befinden. Ihrem Liebsten passt das aber gar nicht – und so machte Erich den übermütigen Fans seiner Herzdame nun eine knallharte Ansage!

Komplimente wie "Du bist eine Traumfrau!" und "Du Bombe" sind dem 31-Jährigen ein Dorn im Auge – das machte er nun in einem Instagram-Post deutlich. Zu einem Foto von sich und Oana schrieb der Choreograf: "An alle männlichen Idioten, die es nicht verstehen... kommentiert die Bilder meiner Königin nicht mit 'Liebes-Mist'. Ich bin Erich Klann... nicht besser als ihr, aber bestimmt anders!" Die klaren Worte versah er zudem mit den Hashtags "Sie gehört zu mir" und "kein Vergleich".

Seine Fans sind begeistert von Erichs Klartext – und auch seiner Partnerin scheint die Kampfansage zu gefallen: "Mein König. Ich liebe es, wenn du dich für mich stark machst!", kommentierte sie das Foto. Was haltet ihr von Erichs Nachricht an Oanas Verehrer? Stimmt unten ab.

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen (DSDS-Juroren)

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann, "Let's Dance"-Tanzprofi

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance" 2018

