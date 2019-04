Der Tod von Nipsey Hussle (✝33) erschüttert noch immer die US-amerikanische Musikbranche. Am vergangenen Sonntagabend wurde der Rapper vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen. Nach dem tragischen Ableben des Grammy-Nominierten äußerten sich zahlreiche große Künstler und brachten ihre Trauer zum Ausdruck – so nun auch seine langjährige Partnerin Lauren London: Mit einem emotionalen Statement rührt die Schauspielerin beinahe zu Tränen!

"Ich bin komplett verloren", beginnt die 34-Jährige die bewegenden Zeilen auf ihrem Instagram-Profil. Zu einer Reihe herzergreifender Fotos, die sie und ihren Lebensgefährten mit ihrem gemeinsamen Sohn Kross und ihren Kindern aus jeweils anderen Beziehungen zeigen, schreibt die ehemalige 90210-Darstellerin weiter, sie habe mit Nipseys Tod ihren besten Freund, ihr Heiligtum, ihren Beschützer und ihre Seele verloren. "Ohne dich bin ich verloren. Wir sind ohne dich verloren. Ich habe dafür keine Worte...", heißt es abschließend.

Unter dem bewegenden Post lassen sich Dutzende Kommentare und Beileidsbekundungen lesen. Superstar Ciara (33) schrieb liebevoll: "Möge Gott dir bei jedem Schritt in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Wir beten für dich und deine Familie. Bleibe stark!" und Jennifer Lopez (49) fügte hinzu: "Ich sende dir Liebe und bete für dich zu Gott, dass er dir Kraft geben möge!"

Instagram / laurenlondon Lauren London

Instagram / laurenlondon Nipsey Hussle und Lauren London mit ihren Kindern

Instagram / laurenlondon Nipsey Hussle und Lauren London



