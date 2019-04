Er ist ein Häftling wie jeder andere! R. Kelly (52) ist in zehn Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt – er soll sich jahrelang an Minderjährigen vergangen haben. Vor wenigen Wochen saß der R&B-Star dafür zwei Tage lang im Gefängnis, dem Cook County Jail in Chicago. Zu seiner Sicherheit als Celebrity verbrachte er die Zeit fernab von anderen Insassen in der Psychiatrie. Davon abgesehen gab es für R. Kelly trotz seines Promi-Status' aber keine Extrawürstchen in der Einrichtung!

"Er musste auf einer Plastikmatratze ohne Kissen schlafen. Alles, was er bekam, war ein Laken und eine Decke", verriet ein Insider gegenüber Mirror. "Die Mahlzeiten waren nur Grundrationen – nicht sehr appetitlich, aber er bekam einen Pudding. Und jeden Abend um 21 Uhr wurde das Licht ausgeschaltet", enthüllte die Quelle weiter. Außerdem habe der Musiker seine Zelle selbst für Sport nicht verlassen dürfen und den Großteil der Zeit in dem geschlossenen Räumchen mit einem kleinen Fenster mit Blick zur Straße verbracht.

Die Kaution für seine Freilassung nach diesen beiden Tagen soll eine Freundin, eine Restaurantbesitzerin aus Chicago, aufgebracht haben. Nun will R. Kelly wieder Konzerte geben und reisen! Dafür beantragte der 52-Jährige sogar eine Ausreisegenehmigung, weil sein Pass im Zuge der Ermittlungen eingezogen wurde. Sein Anwalt zog den Antrag aber wieder zurück. Der Grund: Die Erfolgschancen seien zu gering!

