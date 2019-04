Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) avancieren zu echten Social-Media-Stars! Erst am Dienstagnachmittag verkündete der Kensington Palace, dass die werdenden Eltern ab sofort über einen eigenen Instagram-Account verfügen. Mit einem charmanten Willkommens-Posting begrüßten sie dort ihre ersten Follower – und die entwickelten sich in kürzester Zeit zu einer riesigen Community: Mehr als zwei Millionen Menschen haben den Kanal des Paars inzwischen abonniert!

Seit weniger als 24 Stunden existiert das Profil mit dem Namen "Sussex Royal" – und schon jetzt verfügt es über 2,1 Millionen Follower (Stand: Mittwoch, 10:00 Uhr). Bereits am Dienstagabend gegen 21 Uhr knackten die ehemalige Schauspielerin und der Rotschopf die erste Millionen-Marke – ein echter Rekord, wie Mirror berichtet: Laut dem britischen News-Portal verfügen Harry und Meghan damit über den Account in der Geschichte von Instagram, der diesen Erfolg am schnellsten erzielen konnte. Somit haben sie auch den bisherigen Rekordhalter überholt: Anfang des Jahres hatte K-Pop-Star Kang Daniel die Million mit seinem Insta-Profil nach elf Stunden und 36 Minuten erreicht.

Während ihre Beiträge in Zukunft von mehr als zwei Millionen Menschen gelikt, kommentiert und geteilt werden dürften, folgen Meghan und Harry nur 23 Insta-Profilen. Neben zahlreichen Charity-Organisationen und offiziellen Kanälen des Königshauses gehören zu den Auserwählten auch Harrys Onkel Prinz Andrew (59) und seine Cousine Prinzessin Eugenie (29).

Instagram / SussexRoyal Der erste Instagram-Post von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "We Day" 2019

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie im Mai 2017 in London

