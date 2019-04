Kostja Ullmann (34) hat das Reisefieber gepackt! Nachdem der Schauspieler zuletzt mit der Trennung von seiner Frau Janin (37) für Schlagzeilen sorgte, kommt er jetzt mit neuen, aufregenden Geschichten daher. Vor Kurzem verbrachte der gebürtige Hamburger einen Monat in Neuseeland! Dort fand er endlich die Zeit, vom stressigen Dreh-Alltag abzuschalten. Im Promiflash-Interview plaudert er jetzt über seine Tour am anderen Ende der Welt.

"Es war total schön. Ich glaube, gerade wenn man beruflich so viel unterwegs ist, immer an aufregenden Orten ist und mit vielen Leuten zu tun hat, ist es ganz gut, auch mal wieder zu sich zu kommen und zur Ruhe zu kommen", schwärmt der 34-Jährige gegenüber Promiflash von seiner Backpacker-Reise. Das Land in Ozeanien sei genau das richtige für ihn gewesen – immerhin sei er dort weit vom Schuss gewesen und habe keine Menschenseele gekannt. "Durch den Zeitunterschied ist man auch mit dem Handy nicht mehr so gefesselt. Man hat die Chance, wirklich runter zu kommen. Das ist am ersten Tag gar nicht so einfach, aber ab Tag drei oder vier merkt man, wie gut es einem tut, wenn man sich einfach mal wieder mit sich selbst beschäftigt", erinnert er sich an die vier Urlaubswochen zurück.

Seine Wanderlust habe allerdings nichts mit seinem Ehe-Aus zu tun gehabt: "Es war beruflich sehr viel los in letzter Zeit und da wollte ich einfach mal weg. Das hat sich dann spontan ergeben, dass ich einen Monat Zeit hatte und mal nicht gedreht habe", erklärt er. "Letztendlich geht es ja darum, glücklich zu werden im Leben und zu schauen, was einen glücklich macht", lautet Kostjas Fazit.

Timm, Michael/ActionPress Kostja Ullmann bei der Opening Reception des temporären AlphaTauri 3D-Knit-Labs, 2019

Brinckmann, Martin/ActionPress Kostja Ullmann, deutscher Schauspieler

WENN Janin und Kostja Ullmann im März 2019 in Berlin

