Micaela Schäfer (35) wettert gegen die Hater! Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Patricia Blanco (48) das neue Gesicht der Erotikmesse Venus sein wird. Diesen Job teilt sie sich mit Nackt-Model Mica. In den sozialen Netzwerken sorgte diese Ankündigung allerdings für eine Menge Aufruhr: Patricia musste viele fiese Kommentare ertragen. Vor allem über ihr Alter und ihre verpfuschte Brust-OP wird immer wieder gelästert. Micaela findet Patricia allerdings perfekt für den Job und verteidigt sie gegen die Kritiker!

Spätestens seit ihrer gemeinsamen Zeit in der TV-Show Sommerhaus der Stars sind Mica und Patricia nicht nur Kolleginnen, sondern auch gute Freundinnen. Kein Wunder also, dass Mica die Anfeindungen gegen ihre BFF zu schaffen machen. "Ich habe bereits im Netz die unqualifizierten Hater-Kommentare gelesen und bin schockiert über so viel Intoleranz und Hass! Patricia ist eine attraktive, selbstbewusste Frau mit Charme, Humor und ja, sie wird die Messe perfekt repräsentieren", versicherte die 35-Jährige auf Instagram. Sie freue sich schon auf die Zusammenarbeit mit der ehemaligen Adam sucht Eva-Kandidatin. Am Ende hatte Micaela noch einen Tipp für ihre Follower: "Kommt mal runter! Sie wird Venus-Botschafterin und nicht Bundeskanzlerin."

Patricia selbst ist wegen ihres neuen Jobs jedenfalls total aus dem Häuschen. "Als das Angebot kam, die Venus repräsentieren zu dürfen, fühlte ich mich total geehrt und war gleichzeitig elektrisiert", sagte die Tochter von Roberto Blanco (81) in einem Bild-Interview.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Patricia Blanco, Reality-Sternchen

Anzeige

ActionPress/Andre Mischke Micaela Schäfer, Model

Anzeige

Splash News Patricia Blanco beim SexySoccer-Event 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de