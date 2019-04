Seit wenigen Stunden ist das Geheimnis endlich gelüftet: Bibi (26) und Julian Claßens (25) Sohn heißt Lio! Wie die YouTube-Stars ihr Baby genannt haben, wollten sie lange Zeit nicht bekannt geben. Über den Namen des Kleinen wussten die Fans bisher nur zwei Dinge: Es ist ein ungewöhnlicher Babyname und die jungen Eltern mussten ihn daher extra beim Standesamt beantragen. Aber wie sind Bibi und Julian eigentlich auf den außergewöhnlichen Namen gekommen?

"Wir haben einfach Tausende Namen gesucht und wirklich so lange gesucht und uns hat einfach nichts gefallen", erklärt Julian in einem YouTube-Video. Dabei hatten die Netzstars schon früh eine genaue Vorstellung von dem perfekten Babynamen. "Wir wollten etwas Kurzes, was Süßes, was Schönes und Leo fanden wir schon sehr, sehr schön, aber wir dachten, noch so einen kleinen Klick und dann haben wir's." Diesen besonderen "Klick" fanden die zwei schließlich in einem Internetforum. "Wir haben so viele Namen überlegt und irgendwann sind wir so eine Namensliste im Internet durchgegangen, wir haben alles durchgelesen und dann waren wir bei Lio, haben gestoppt, haben uns beide angeguckt und haben gesagt: 'Das ist der Name'", berichtet Bibi in dem Clip.

Wie Julians und Bibis Mini-Me heißt, ist zwar jetzt geklärt – eine Sache wollen die beiden aber weiterhin geheim halten: Lios Gesicht soll in der Öffentlichkeit auch in Zukunft tabu sein. So wollen die beiden ihren Sohn schützen. "Deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, ihn nicht zu zeigen und das werden wir auch weiterhin nicht machen", verrät Bibi in dem Video.

