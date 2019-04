Endlich mal wieder Couple-Pics von Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26)! Anfang März kamen Gerüchte auf, der Rapper habe die Mutter seiner kleinen Tochter Stormi (1) betrogen. Die Selfmade-Milliardärin soll sogar Beweise für seine Untreue auf seinem Handy gefunden haben – der Musiker habe die Vorwürfe aber vehement abgestritten. Kürzlich machte seiner Freundin zudem eine niedliche Liebeserklärung während eines Konzerts. Auch diese Bilder sehen nicht gerade nach einer Beziehungskrise aus: Kylie postete jetzt superheiße Pärchenfotos mit Travis!

Derart private Schnappschüsse haben ihre Fans schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen! Via Instagram veröffentliche die Make-up-Mogulin zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die scheinbar in einem Pool entstanden sind. Kylie und Travis posieren darauf lediglich in knapper Badebekleidung und mit mächtig viel Hautkontakt – die Beauty hat es sich auf dem Schoss ihres Liebsten gemütlich gemacht und flirtet heftig mit dem 26-Jährigen! Wie ein zerstrittenes Paar wirken die beiden hier nun wirklich nicht.

Aus dem beigefügten Hashtag "#baecation", was übersetzt etwa mit "Urlaub mit meinem Schatz" bedeuten dürfte, geht hervor, dass die Turteltauben sich mal eine Auszeit zu zweit gegönnt haben – deswegen fragt sich Kylie Schwester Kendall Jenner (23): "Wer hat bitte diese Fotos gemacht? Das fünfte Rad", witzelte sie in den Kommentaren unter den Aufnahmen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Freund Travis Scott, April 2019

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

MEGA Travis Scott und Kylie Jenner in New York, 2018

