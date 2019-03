Er tut alles, um ihr seine Liebe zu beweisen: Vor einigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass Travis Scott (26) seine Kylie Jenner (21) betrogen haben soll. Die Make-up-Mogulin habe angeblich Beweise, die den Seitensprung untermauern. Doch Travis kämpft um die Mutter seines Kindes und soll vehement alles abstreiten. Jetzt ging der Rapper sogar einen Schritt weiter: Bei einem Konzert machte er Kylie eine Liebeserklärung!

Sogar bei seiner Tournee versucht der 26-Jährige, die Wogen zu glätten: Wie TMZ berichtet, hatte der "SICKO MODE"-Interpret Samstagnacht einen Auftritt im Rahmen seiner "Astroworld"-Tour in New York City. Nach seinem Final-Song richtete sich Travis noch mal direkt an seine Fans und widmete dabei auch seiner Freundin ziemlich persönliche Worte. "Ich liebe dich, meine Frau", soll der Künstler ins Publikum gerufen haben.

Dass das Paar an seiner Beziehung arbeite, verriet erst kürzlich ein Insider dem Onlineportal. Demnach haben sich Kylie und Travis erst vor wenigen Tagen zusammengesetzt, um die Sache gemeinsam verarbeiten zu können. Die Jungunternehmerin mache zwar keinen Hehl daraus, dass sie "extrem angepisst" ist – die 21-Jährige versuche aber, ihre Gefühle unter Kontrolle zu bringen!

Getty Images Kylie Jenner bei den Grammy Awards im Februar 2019

Getty Images Travis Scott, Rapper

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

