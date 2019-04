Andrej Mangold (32) will zurück aufs Basketballfeld! Nachdem der Hannoveraner in der Kuppelshow Der Bachelor das Herz seiner Liebsten Jennifer Lange erobert hat, machten etliche Gerüchte die Runde, er würde seine Profisportkarriere endgültig an den Nagel hängen. Auch seine verletzungsbedingte Pause vor zwei Jahren sowie seine Absage an den MBK Handlova-Verein 2018 verstärkte das Gerede noch. Kürzlich stellte der 32-Jährige aber klar, dass seine Zeiten als Basketballer definitiv noch nicht vorüber sind. Nun soll Andrej tatsächlich auch ein neues Team gefunden haben!

Laut Bild-Informationen stehe der einstige Rosenkavalier vor einem Comeback in die Profi-Liga: In dem Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt soll Andrej jetzt seinen neuen Verein gefunden haben! Ob er bereits unter Vertrag steht, ist jedoch noch nicht bekannt. Zu welchem Zeitpunkt er zu seinem neuen Team dazustoßen soll, ist ebenfalls unklar. Seinen Social-Media-Accounts zufolge scheint der Hottie aber bereits fleißig für seine Rückkehr zu trainieren!

Ob Andrej also zukünftig zwischen seinem Wohnort Bonn und den Fraport Skyliners in Frankfurt hin und her pendeln wird? Da dürfte seine Auserwählte Jenny ja froh sein, dass ihr gemeinsames Liebesnest bereits in Planung ist – denn wie die Tanzmaus erst kürzlich betonte, hält sie es nie lange ohne ihren Freund aus!

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Andrej Mangold, 2015

Anzeige

Public Address / ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de