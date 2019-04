Sie will die Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich lassen! Ende der 90er-Jahre machte sich Katie Price (40) als "Jordan" einen Namen. Als Party-Girl, auf Playboy-Covern oder als freizügiges Boxenluder – die heutige Reality-TV-Queen sorgte für eine Schlagzeile nach der anderen. Das wilde Leben mit Beauty-Eingriffen und Partys liegt aber mittlerweile hinter der fünffachen Mutter – und damit offenbar auch ihre Jordan-Zeit. Katie will ihr früheres Image endgültig loswerden!

Ihren Künstlernamen hatte Katie eigentlich bereits im Jahr 2004 nach ihrer "I’m A Celebrity... Get Me Out of Here"-Teilnahme abgelegt – ganz losgeworden ist sie ihn allerdings nie. Nach den Rückschlägen des vergangenen Jahres wolle sie laut einer Freundin nun einen deutlichen Schlussstrich ziehen, um ein neues Leben anzufangen. Dafür wolle sie Jordan "töten", wie die Bekannte gegenüber dem Magazin Now erklärte: "Katie ist mit ihrem Latein am Ende. Sie kann in den Augen der Öffentlichkeit eh nichts richtig machen." Die Leute seien nicht länger geschockt, wenn Jordan etwas tue.

Es habe eine Zeit gegeben, zu der Katie mit einer Beauty-Operation oder einem halb nackten Auftritt für schockierte Gesichter gesorgt hätte: "Aber jetzt ist es so, als ob die Leute sich langweilen." Tief im Inneren wisse die 40-Jährige, dass die Zeit für Jordan vorbei sei. Wie genau das TV-Gesicht sein Alter Ego allerdings aus seinem Leben verbannen will, hat die Freundin nicht verraten.

i-Images via ZUMA Press/Zuma P/ActionPress Katie Price im März 2019 in London

Ferrari Press Agency/ActionPress Model Katie Price, 1995

Getty Images Katie Price im April 2004

