Wer folgt auf Thomas Gottschalk (68)? In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel hatte Heidi Klum (45) den ehemaligen Wetten, dass..?-Moderator mit der Aufgabe betraut, ihre Mädchen in Sachen Entertainment zu coachen und schließlich als Gast auf dem Jury-Sessel Platz zu nehmen. Nachdem dieses Spektakel nun bereits über den TV-Bildschirm geflimmert ist, dürften sich Fans der Model-Castingshow – in freudiger Erwartung – nun fragen: Wer wird Heidi wohl am kommenden Donnerstag als Gast-Juror unterstützten?

Auch wenn die nächste GNTM-Folge erst am 11. April 2019 ausgestrahlt wird, lüftete der Sender ProSieben das Geheimnis um Heidis nächsten Special-Guest bereits jetzt. Denn aus dem Trailer zu Folge zehn geht hervor, dass Gottschalks Nachfolger kein Unbekannter ist – weder für die Zuschauer noch für die Show selbst. Offenbar handelt es sich um keinen Geringeren als Ex-Juror Thomas Hayo!

Neben der Enthüllung des nächsten Gast-Jurors liefert die Vorschau auch einen Hinweis zu der kommenden Challenge, die die Mädchen und das TV-Publikum erwartet. "Es geht um Tanzen", verrät Thomas im Trailer höchstpersönlich. Und Heidi verspricht bereits, dass ihre Mädchen "wirklich alles geben" werden. Kaum verwunderlich, denn: Für die verbliebenen Kandidatinnen geht es dann immerhin um den Einzug in die Top 10!

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Hongkong

Getty Images Thomas Hayo im Januar 2019 in Berlin

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky im Mai 2018 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky im Mai 2017 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Thomas Hayo und Heidi Klum im Mai 2016 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop im Mai 2015 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo im Mai 2014 bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum, Enrique Badulescu und Thomas Hayo im Mai 2013 bei "Germany's next Topmodel"



