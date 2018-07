Wie steht er wirklich zu seiner Entscheidung? Nach acht Jahren am Jury-Pult von Germany's next Topmodel gab Thomas Hayo urplötzlich bekannt: Kommende Staffel wird er nicht mehr neben Modelmama Heidi Klum (45) Platz nehmen. Treue Fans der Castingshow waren von diesen News erschüttert. Genau deshalb hatte der Creative Director im Promiflash-Interview bei der Michalsky StyleNite in Berlin auch ein wenig an seinem Entschluss zu knabbern: "Es war keine einfache Entscheidung und ich werde es auch vermissen."

WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de