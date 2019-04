Hat sich Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia mit dieser Performance einen Gefallen getan? In der aktuellen Folge der Castingsendung sollten Heidi Klums (45) Schützlinge eine Talentshow vorführen! Ulknudel Theresia machte sich darin den Spaß und kopierte auf der Bühne die Model-Mama – dabei ließ sie mit der quietschigen Stimme, superaufgedrehten Monologen und einem aufgemalten Tom Kaulitz (29)-Tattoo kein Klischee über die 45-Jährige aus. Doch wie kam Theresias Heidi-Imitation eigentlich an?

Heidi bewies Größe und nahm den Gag auf ihre Kosten mit Humor: "Ist meine Stimme wirklich so hoch, Leute?", beschwerte sie sich scherzhaft beim Publikum – applaudierte aber nach Theresias Auftritt lautstark mit allen anderen. Auch die Zuschauer vor den Fernsehern feierten die Heidi-Kopie: "Einfach nur genial diese Theresia! Die traut sich wenigstens mal was, sich über die Chefin höchstpersönlich lustig zu machen!", freute sich beispielsweise ein Fan auf Twitter.

Auch das vorherige Fotoshooting rockte Theresia mit Links: Während manche ihrer Mitstreiterinnen sich vor den zahllosen Schlangen fürchteten, mit denen sie posieren sollten, freute die 26-Jährige sich sogar richtig über die zischenden kleinen Helfer! Sehr zu Heidis Erstaunen: "Es ist so seltsam, dass es schon wieder gut ist", erklärte die GNTM-Chefin lachend.

Theresia Fischer "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Theresia

FayesVision/WENN.com Heidi Klum

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

