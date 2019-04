Mal wieder geht ein spannender Let's Dance-Abend zu Ende – und auch heute musste ein Promi schweren Herzens seine Tanzschuhe an den Nagel hängen. Doch bevor es so weit war, war so einiges los auf dem TV-Parkett: Ulrike Frank (50) lieferte trotz schwerer Rückenschmerzen einen ordentlichen Tango ab und auch Oliver Pocher (41) haute die Jury mit seinem Charleston ausnahmsweise aus den Socken. Für einen Kandidaten ging der Abend allerdings nicht so glimpflich aus: Für Lukas Rieger (19) ist die "Let's Dance"-Reise heute leider vorbei.

In der heutigen Folge mussten wie immer drei Paare zittern – überraschenderweise gehörten neben Lukas Rieger, Katja Kalugina (25), Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov diesmal sogar Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38) dazu. Sie kamen allerdings noch einmal mit einem blauen Auge davon. Lukas und Katja mussten sich von den anderen Duos verabschieden. Trotz solider Jurywertung riefen am Ende zu wenig Leute für das Tanzpaar an. Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31) mussten trotz erneuter Sexy-Kritik diesmal ausnahmsweise nicht ums Weiterkommen bangen – sie wurden gleich in die nächste Runde geschickt.

Eine, die mit ihrer verführerischen Seite kein Problem hatte, war Sängerin Ella Endlich (34). Sie tanzte ebenfalls eine Salsa und konnte mit ihrer heißen Performance vor allem Joachim Llambi (54) überzeugen. Er war sogar der einzige Juror, der glatt die Zehn zückte.

Getty Images Lukas Rieger und Katja Kalugina

Anzeige

Getty Images Lukas Rieger und Katja Kalugina

Anzeige

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de