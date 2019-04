Sie geht wirklich an ihre Grenzen! Bei Let's Dance wird heute Abend von Promis und Profitänzern mal wieder alles abverlangt. Insgesamt haben noch zwölf Kandidaten die Chance auf den Titel "Dancing Star 2019" – eine von ihnen ist Ulrike Frank (50), die während des gemeinsamen Trainings mit Coach Robert Beitsch (27) Vollgas gibt. Allerdings wird der GZSZ-Star nun in der dritten Woche ausgebremst. Der Grund: extreme Rückenschmerzen. Ob die Schauspielerin später überhaupt über das Parkett wirbeln kann?

In den vergangenen Tagen ist es nicht nur der Tango, der Ulrike ins Schwitzen bringt – vor allem ihre Gesundheit scheint ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ein aktueller RTL-Clip von den Proben zeigt, wie sie beim Einstudieren der Tanzschritte immer wieder vor Schmerzen das Gesicht verzieht und sich sogar ein paar Tränchen nicht verkneifen kann. Aufgeben kommt für sie allerdings nicht infrage. "Viele meiner Promi-Kollegen haben alle irgendwas, was ihnen wehtut. Bei mir ist es halt der Rücken, der immer wieder richtig zumacht", erklärte sie im Interview.

"Ich möchte halt immer funktionieren und das umsetzen, was jemand anderes sich ausgedacht hat, nur jetzt gerade geht das irgendwie nicht", muss sich die 50-Jährige eingestehen. Momentan sieht es allerdings so aus, als ob sie die Zähne zusammenbeißen und in wenigen Stunden tatsächlich performen wird – zumindest beweist ein Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, dass sie sich in der Maske für die Show herrichten lässt.

P.Hoffmann/WENN.com Robert Beitsch und Ulrike Frank bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Ulrike Frank, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank in der GZSZ-Maske

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de