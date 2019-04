Die deutschen Promi-Ladys stehen auf Sommerbräune! Mit ihren verführerischen Bildern aus dem Traumurlaub machen Jessica Paszka (28), Sarah Lombardi (26), Liz Kaeber (26) und Co. ihre Fans regelmäßig neidisch: Unter Palmen rekeln sich die Mädels in knappen Bikinis – natürlich top gebräunt! Doch ist der Tan der Influencerinnen wirklich echt? Ihre Follower können das nicht glauben und sind sicher: Entweder übertreiben Jessi und Co. es mit dem Selbstbräuner – oder mit dem Foto-Filter!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Ex-Bachelorette Jessica Ende März einen paradiesischen Schnappschuss: In einem grell-grünen Zweiteiler sitzt die Essenerin unter einem Sonnenschirm und schlürft genüsslich einen Cocktail. Die starke Farbe ihrer Bademode lässt ihre stark gebräunte Haut noch dunkler erscheinen – und das lässt einige Fans rätseln: "Nutzt du eigentlich Spray-Tan? Oder bist du von Natur aus so braun?", heißt es in den Kommentaren. Ein anderer Bewunderer der 28-Jährigen klärt aber auf: "Sie hat vor ein paar Tagen erzählt, dass sie sich grundsätzlich nicht mehr in der Sonne bräunt. Nur noch Fake-Tan!" Jessis Entscheidung, die starken UV-Strahlen zu meiden, kommt aber nicht von ungefähr: 2013 war bei der ehemaligen Rosenverteilerin Hautkrebs diagnostiziert worden – nach dieser Erfahrung ist Brutzeln in der Sonne für sie tabu.

Ihre Reality-TV-Kollegin Liz muss sich unter ihren Bildern ebenfalls häufig für ihren Teint rechtfertigen. Unter einem Post von Mitte März gab die einstige Auserwählte von Oliver Sanne (32) aber zu: Ihre Hauttönung verdankt sie auch dem Insta-Filter. Wie findet ihr die Schummel-Bräune der Girls? Stimmt unten ab.

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka beim Deutschen Parfümpreis 2018 in Berlin

Getty Images Liz Kaeber bei der Glow in Berlin, November 2017

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Mexiko, März 2019

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi am Strand von Mauritius, März 2019



