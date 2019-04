Carmen Geiss (53) lässt sich eben nicht so schnell unterkriegen! Ende März versetzte die Millionärsgattin von Robert Geiss (55) ihre Fans in Sorge: Sie hat sich den Mittelfuß und die Ferse gebrochen, als sie mit hohen Hacken eine Treppe hinaufeilte und herunterstützte – ihr gebrochener Fuß musste sogar aufwendig operiert werden und nun ist die Blondine fürs Erste mit einem riesigen Gips unterwegs. Die Umstände hielten Carmen jetzt aber nicht davon ab, trotzdem für eine Veranstaltung wieder in ihre geliebten Absatzschuhe zu schlüpfen!

Via Instagram schickte die 53-Jährige ihren Followern eine kurze Videobotschaft. In dem Clip stützt sie sich zwar auf Krücken – ist jedoch von Kopf bis Fuß topgestylt: Ihren Gips hat sie geschickt unter ihrem schwarzen Abendkleid verborgen. "Ja, heute haben wir eine Einladung im Jachtclub und da kann ich natürlich nicht ohne hohe Schuhe hingehen!", erklärte Carmen ihren ungewöhnlichen Aufzug. "Also, ich kann einfach nicht auf meine High Heels verzichten – aber es sind ja nur ein paar Meter bis zum Auto und ein paar Meter bis zum Tisch", stellte sie anschließend klar. Die Krücken würden schließlich auch auf hohen Schuhen funktionieren.

Robert kann über seine Frau nur den Kopf schütteln: "Leute, was soll ich sagen? Ich hab sie nun mal geheiratet", witzelte der Jetsetter und erklärte Carmen, die anschließend tatsächlich auf Hacken und Krücken davonhumpelte, für verrückt. Was sagt ihr zu der Aktion? Stimmt ab!

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss, April 2019

Getty Images Carmen Geiss bei der McDonald's Benefiz Gala 2017

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss nach ihrer Fuß-OP, 2019

